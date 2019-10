Ex-BVB-Star Michy Batshuayi schießt Chelsea zum Sieg bei Ajax Amsterdam

Der FC Chelsea hat wieder gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals der Champions League . Durch einen späten Treffer des früheren Dortmunders Michy Batshuayi (85.) kamen die Engländer am Mittwoch zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Ajax Amsterdam . Beide Teams haben nach dem dritten Spieltag der Gruppe H damit jeweils sechs Punkte auf dem Konto.

Es ging direkt zur Sache in Amsterdam, auf ein Abtasten verzichteten die beiden Mannschaften aus der Gruppe H. Zunächst hatte auch Ajax Amsterdam Möglichkeiten. Nach rund einer halben Stunde wurde der FC Chelsea aber stärker, drückten aufs Tempo - zum Torerfolg kamen aber die Gastgeber. Quincy Promes grätschte in einen abgefälschten Schuss von Hakim Ziyech hinein - und der Ball zappelte im Netz. Doch Ajax jubelte nur kurz. Der Videoassistent schaltete sich ein und nahm den Treffer wegen einer Abseitsstellung von Promes zurück (39.).

"Blues" müssen bis zum goldenen Moment von Batshuayi in der Schlussphase zittern

In der zweiten Hälfte lahmte das Offensivspiel der Mannschaft von Ajax-Trainer Erik ten Hag, der jüngst über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern gesprochen hatte, ein wenig. Immerhin schienen die Niederländer sich aber auf die Angriffe von Chelsea, das in der 66. Minute den Ex-Dortmunder Christian Pulisic für den diesmal diskret agierenden Willian in die Begegnung brachte, eingestellt zu haben.