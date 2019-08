Champions League kompakt: Ajax rettet sich in die Gruppenphase - Auch Brügge und Prag weiter

Blamage abgewendet: Ajax Amsterdam ist dank eines 2:0 (1:0)-Heimerfolgs im Playoff-Rückspiel gegen APOEL Nikosia mühevoller als erwartet in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Der Halbfinalist aus dem Vorjahr stand nach dem 0:0 vor einer Woche unter Druck , setzte sich in der zweiten Partie gegen das Team aus Zypern mit Ex-Hannover-Trainer Thomas Doll aber letztlich souverän durch.

FC Bayern in der Champions League: So schätzt Trainer Niko Kovac die Titel-Chancen ein

Champions-League-Lostöpfe: Auf diese Teams können der FC Bayern, BVB und Co. treffen

Die Führung des holländischen Meisters erzielte Edson Alvarez in der 43. Minute. Der 15-Millionen-Euro-Neuzugang vom mexikanischen Klub CF America stieg nach einem Freistoß von Hakim Ziyech im Strafraum am höchsten und köpfte ein. Nach der Pause erzielte Ex-Bundesliga-Profi Klaas-Jan Huntelaar das vermeintliche 2:0 (52.), doch der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Videobeweis zurecht auf Abseits. Für die Entscheidung sorgte dann zehn Minuten vor dem Ende Dusan Tadic mit einem platzierten Schuss vom Strafraum-Eck.

Die Champions League: Ein moderner Mythos, der immer wieder dramatische Geschichten schreibt. Der SPORTBUZZER hat die größten Wunder der CL-Historie in einer Bildergalerie zusammengefasst. ©

Brügge und Prag feiern auch Heimsiege

Auch in den beiden weiteren Partien setzte sich jeweils das Heim-Team durch. Der FC Brügge besiegte LASK Linz mit Coach Valerien Ismael mit 2:1 (Hinspiel 1:0) und steht damit in der Gruppenphase der Königsklasse. Dafür qualifiziert ist auch Slavia Prag. Der tschechische Vertreter siegte wie schon im Hinspiel mit 1:0 gegen CFR Cluj aus Rumänien. Für die unterlegenen Klubs Nikosia, Linz und Cluj geht es nun in der Gruppenphase der Europa League weiter.