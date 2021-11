Champions League kompakt: Dybala schießt Juventus ins Achtelfinale - Ronaldo rettet Manchester United

Juventus Turin - Zenit St. Petersburg 4:2 (1:1) Juventus Turin hat sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Durch den 4:2-Heimsieg gegen Zenit St. Petersburg sind die Italiener an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr von den ersten zwei Rängen der Gruppe H zu verdrängen. Trotz des ausgeglichenen Habzeitstandes trafen in Durchgang eins nur Spieler im schwarz-weiß gestreiften Trikot. Mit einer Direktabnahme hatte Paulo Dybala die überlegenen Hausherren sehenswert mit 1:0 in Führung gebracht (11.), doch Teamkollege Leonardo Bonucci traf per Kopfball-Bogenlampe ins eigene Tor (26.) und brachte Zenit so zurück ins Spiel. Anzeige In der zweiten Hälfte bekam Dybala vom Elfmeterpunkt gleich doppelt die Chance, Juve erneut in Führung zu bringen. Den ersten Versuch schoss der Argentinier daneben, doch weil gegnerische Spieler zu früh in den Sechzehner gelaufen waren, wurde der Strafstoß wiederholt - das nutzte Dybala zum 2:1 (58.). Federico Chiesa (74.) und Alvaro Morata (82.) sorgten für die Entscheidung. Das 2:4 durch Serdar Azmoun in der Nachspielzeit (90.+2) kam für Zenit zu spät

Atalanta Bergamo - Manchester United 2:2 (1:1) Manchester United hat einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde verpasst, kann sich dennoch bei Cristiano Ronaldo bedanken, dass man zumindest auf Platz zwei der Gruppe F bleibt. Der Portugiese glich beim 2:2 gegen Atalanta Bergamo gleich zweimal für die Engländer aus. Dabei war das Remis zur Pause für die Gäste fast schmeichelhaft nach feiner Hackenvorarbeit von Bruno Fernandes hatte Ronaldo kurz vor dem Halbzeitpfiff den ersten Ausgleich erzielt (45.+1). Zuvor hatte United-Keeper David de Gea einen flachen Schuss von Josip Ilicic zur verdienten 1:0-Führung für Atalanta (12.) durchrutschen lassen. Im zweiten Durchgang schoss Duvan Zapata Bergamo erneut in Führung (56.). Die Gastgeber ließen sich jedoch zu weit hinten reindrängen, was Ronaldo mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit bestrafte (90.+1)

Dynamo Kiew - FC Barcelona 0:1 (0:0) Der FC Barcelona ist auch ohne den entlassenen Trainer Ronald Koeman zurück im Rennen um das Achtelfinale der Champions League. Die Katalanen gewinnen auch das Rückspiel gegen Dynamo Kiew mit X:X und ziehen durch den zweiten Sieg in Folge an Benfica Lissabon vorbei auf Platz zwei der Gruppe E hinter dem souveränen Spitzenreiter FC Bayern. Top-Talent Ansu Fati erlöste die Gäste in der Ukraine mit dem Treffer zum 1:0 in der 70. Minute.

FC Sevilla - OSC Lille 1:2 (1:1) Der FC Sevilla bleibt in der Königsklasse sieglos. Gegen den französischen Meister Lille kassierten die Spanier eine 1:2-Heimniederlage. Der FC bleibt in der Wolfsburg-Gruppe damit Tabellenletzter mit drei Punkten, Lille zog aufgrund des besseren Torverhältnisses am punktgleichen VfL vorbei und steht auf Platz zwei. Lucas Ocampos (15.) hatte Sevilla früh in Führung gebracht, Jonathan David (43.) und Jonathan Ikone (51.) drehten die Partie aber zu Gunsten der Franzosen.