Champions League kompakt: BVB nach Pleite in Lissabon raus - Leipzig-Gala in Brügge

Aus und vorbei. Das Achtelfinale der Champions League findet in dieser Spielzeit ohne Borussia Dortmund statt. Der BVB verliert das "Endspiel" um die K.o.-Phase bei Sporting Lissabon mit 0:3 (0:2) und hat keine Chance mehr, am letzten Spieltag, auf den zweiten Tabellenplatz zu springen, weil die Portugiesen den direkten Vergleich für sich entscheiden konnten.

Der Abend in Lissabon ging aus Dortmunder Sicht schon denkbar schlecht los. Kurz vor Anpfiff musste Trainer Marco Rose seine Startelf umbauen, weil Raphael Guerreiro sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Nico Schulz spielte für den Portugiesen auf der linken Seite. Und der Ersatzmann patze vor dem ersten Gegentor (30.) folgenschwer, als er sich bei einem langen Ball so verschätzte, dass Pedro Goncalves unbedrängt die Führung für die Hausherren erzielen konnte. Neun Minuten später hämmerte Goncalves den Ball ähnlich freistehend von der Strafraumkante zum 2:0 ins Netz.

Nach einer Roten Karte gegen Emre Can (74), wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit gegen Pedro Porro, mussten die Gäste in der Schlussphase auch noch mit einem Mann weniger versuchen, jedenfalls ein Tor zu erzielen, das zumindest eine theoretische Minimal-Chance gewahrt hätte. Doch als Dan-Axel Zagadou Lissabons Paulinho im Strafraum elfmeterwürdig zu Fall gebracht hatte, waren auch die letzten Hoffnungen dahin. Gregor Kobel konnte den Strafstoß von Goncalves zwar parieren, doch Porro erwischte den Abpraller und erzielte das 3:0, durch das der BVB endgültig in die Europa League "absteigt". Donyell Malen erzielte in der Nachspielzeit (90.+3) ein bedeutungsloses Tor der Marke Ehrentreffer.

