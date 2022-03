Champions League kompakt: Chelsea trotzt Wirbel um Abramowitsch, Villarreal wirft Juventus raus

OSC Lille - FC Chelsea 1:2 (1:1) - Hinspiel: 0:2

Der FC Chelsea hat nach den Sanktionen gegen Klub-Eigentümer Roman Abramowitsch für Positiv-Schlagzeilen gesorgt und das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die "Blues" um FIFA-Welttrainer Thomas Tuchel gewannen beim OSC Lille am Mittwochabend mit 2:1 (1:1) und sicherten sich damit nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel vor knapp drei Wochen an der Stamford Bridge das Weiterkommen. Im Rückspiel brachte Burak Yilmaz (38. Minute) die Gastgeber per Handelfmeter in Führung, Christian Pulisic besorgte jedoch noch vor der Halbzeit den Ausgleich (45.+3). Chelsea tat sich trotzdem schwer, Cesar Azpilicueta (71.) machte mit seinem Treffer nach Vorlage von Mason Mount schließlich alles klar.

Chelsea trotzt mit dem Weiterkommen den Sanktionen der britischen Regierung gegen Abramowitsch, der den Verein nun verkaufen will. Die Londoner dürfen aktuell keine Spielertransfers tätigen, keine Tickets verkaufen und mussten sämtliche Fanshops schließen. Die Regierung hatte die strengen Maßnahmen gegen den Eigentümer wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Sollte Abramowitsch der Verkauf nicht rechtzeitig gelingen, droht Chelsea in den nächsten Runden eine Geisterkulisse. Das Viertelfinale findet im Zeitraum vom 5. bis 13. April statt.

Nach dem überraschenden Aus von Manchester United am Sonntag ist Titelverteidiger Chelsea in der Runde der letzten Acht neben Manchester City und dem FC Liverpool einer von drei englischen Teilnehmern. Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen findet am kommenden Freitag statt. Dort sind dann auch englische Duelle möglich.