Champions League kompakt: FC Bayern problemlos weiter - Tuchel triumphiert auch dank Werner

FC Bayern München - Lazio Rom 2:1 (Hinspiel: 4:1, Gesamtergebnis: 6:2)

Es war nur noch Formsache: Erwartbar hat der FC Bayern München das Viertelfinal-Ticket gelöst. Nach dem klaren 4:1 im Hinspiel zeigte der Titelverteidiger dem italienischen Tabellensiebten Lazio Rom auch im zweiten Duell die Grenzen auf, gewann durch ein Elfmetertor von Robert Lewandowski (33.) und einen Treffer des eingewechselten Eric-Maxim Choupo-Moting (73.) kaum gefährdet mit 2:1 (1:0) und kann der Auslosung der Runde der letzten Acht sowie des Halbfinals am Freitag gelassen entgegen sehen - wo es auch gegen den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund gehen kann. Für Lazio erzielte Marco Parolo (82.) den Anschluss. Bayern ist nun seit 19 Spielen in der Champions League unbesiegt - Vereinsrekord.

Zum Spiel: Hansi Flick hatte trotz des deutlichen Vorteils aus dem ersten Spiel seine beste Elf auf den Platz gestellt - mit einer Ausnahme: Für den erkälteten Welttorhüter Manuel Neuer stand Alexander Nübel im Tor. Bei seinem dritten Pflichtspiel-Einsatz für den FCB hatte der Ex-Schalker lange kaum etwas zu tun. Dabei hatte Lazio forsch begonnen, allerdings kaum klare Möglichkeiten erspielt. Das galt auch für die Münchner, die das hatten, was neudeutsch "Matchglück" genannt wird: Denn der FCB bekam einen glücklichen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Istvan Kovacs, nachdem Vedat Muriqi nach einem Standard leicht gegen Leon Goretzka gehalten hatte - Lewandowski verwandelte sicher gegen Ex-Bayern-Keeper Pepe Reina (33.).

Nach der Pause probierten es die Bayern weiter, ein erster Warnschuss von Lewandowski wurde allerdings geblockt (48.). Für Lazio kam es nun knüppeldick, Trainer Simone Inzaghi musste Mittelfeldspieler Manuel Lazzari austauschen, der sich wohl schwerer am Handgelenk verletzt hatte (57.). Die Römer mühten sich, Bayern konnte das Spiel allerdings relativ locker verwalten, ohne in einen höheren Gang wechseln zu müssen. Der später geschonte Lewandowski traf aus guter Position nur den Pfosten (67.), sein Ersatzmann Choupo-Moting erhöhte zwei Minuten nach seiner Einwechslung nach schöner Vorlage des ins Mittelfeld vorgezogenen David Alaba auf 2:0 (73.). Lazio kam durch den zuvor für Lazzari eingewechselten Parolo nach einem von Nübel nicht souverän verteidigten Freistoß per Kopf zum 1:2 (82.).