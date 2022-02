Champions League kompakt: Havertz trifft bei Chelsea-Sieg - Juventus nach Blitz-Tor nur Remis

Chelsea London - OSC Lille 2:0 (1:0)

Titelverteidiger Chelsea London hat am Dienstagabend das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den französischen Meister Lille mit 2:0 gewonnen. Für die Treffer sorgten Nationalspieler Kai Havertz bereits in der Anfangsphase, als er nach einem Eckstoß den Ball zum 1:0 ins Tor köpfte (8.) und Christian Pulisic (63.). Nicht nur wegen seines Tores fiel der ehemalige Leverkusener im Dress der Londoner auf, Havertz war an vielen Situationen beteiligt, hätte mit etwas Glück noch weitere Treffer erzielen können. Neben dem Offensivallrounder setzte Trainer Thomas Tuchel in der Startelf auch auf Verteidiger Antonio Rüdiger, Timo Werner blieb zunächst auf der Bank, er wurde erst in der 80. Minute eingewechselt.

Anzeige

Nach der Führung hatte der Premier-League-Klub das Geschehen gegen meist harmlose Franzosen unter Kontrolle und verwaltete die Führung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel hatten Marco Alonso (54.) und Havertz (59.) die Chance auf das 2:0, vergaben aber. Besser machte der Ex-Dormunder Christian Pulisic, der Ball gekonnt zum zweiten Treffer für Chelsea ins Tor lupfte (63.). Von Lille kam in der Folge zu wenig, um die Partie noch drehen zu können. Chelsea brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und hat für das Rückspiel am 16. März in Lille alle Trümpfe in der Hand.