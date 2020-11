Champions League kompakt: Jota trifft dreifach bei Liverpool-Sieg, Real Madrid siegt gegen Inter

Real Madrid - Inter Mailand 3:2 (2:1) Die Mannschaft von Zinedine Zidané hat den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison gefeiert und Inter Mailand zu Hause mit 2:1 besiegt. Real Madrid, die vergangene Woche nach einem 0:2-Rückstand bei Borussia Mönchengladbach noch einen Punkt retteten, kamen gut in die Partie, versäumten aber die Tore zu schießen. Bis Karim Benzema in der 25. Minute die Führung erzielte. Kurz darauf erhöhte Sergio Ramos mit seinem 100. Treffer für Real Madrid auf 2:0 (33.). Inter steckte aber nicht auf und kam nur zwei Minuten später zum Anschlusstreffer durch Lautaro Martinez. Ivan Perisic erzielte in der 68. Minute den Ausgleich, bevor der eingewechselte Rodrygo zum Sieg traf. Borussia Mönchengladbach führt die Gruppe B durch den glanzvollen 6:0-Sieg bei Schachtjor Donezk aber an.

Atalanta Bergamo - FC Liverpool 0:5 (0:2) Der FC Liverpool hat auch im dritten Champions-League-Spiel der Saison einen ungefährdeten Sieg eingefahren und bei Atalanta Bergamo - übrigens ohne den deutschen Nationalspieler Robin Gosens - deutlich mit 5:0 gewonnen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp lieferte eine blitzsaubere Leistung ab, nutzte seine Chancen und profitierte von einem Glanztag von Neuzugang Diogo Jota. Er traf in der ersten Halbzeit doppelt (16., 33.), bevor Mohamed Salah (47.) und Sadio Mané (49.) mit starken Kontern schon kurz nach der Pause den Sack zumachten. Erneut Jota legte sogar noch das 5:0 nach. Für ihn war es wohlgemerkt der erste Dreierpack für die Reds.

FC Midtjylland - Ajax Amsterdam 1:2 (1:2) Ajax Amsterdam hat trotz massiver Corona-Probleme das Auswärtsspiel beim dänischen Vertreter FC Midtjylland gewonnen. Dabei fehlten gleich elf Spieler aufgrund von positiven Corona-Tests. "Ist das noch Fairplay, oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?", ärgerte sich Ajax-Coach Erik ten Haag im Vorfeld der Partie. Dennoch konnte er schon früh jubeln, nachdem Antony schon in der ersten Minute zur Führung traf. Dusan Tadic erhöhte bereits nach 13 Minuten, bevor Anders Dreyer in der 18. Minute den Anschlusstreffer erzielen konnte. Der vermeintliche Treffer zum 1:3 durch Antony (65.) zählte nicht. Damit liegt Ajax nun mit vier Punkten gleichauf mit Bergamo.

Manchester City - Olympiakos Piräus 3:0 (1:0) Die klare Dominanz konnte Manchester City nicht in Torgefahr ummünzen, dann kam Piräus besser ins Spiel - am Ende stand gegen den griechischen Champions-League-Vertreter Olympiakos dennoch ein 3:0-Erfolg. Feran Torres erzielte nach zwölf Minuten die Führung für die Hausherren, bevor Gabriel Jesus bei seinem Comeback zum 2:0 traf (81.). Der eingewechselte Joao Cancelo erhöhte sogar noch auf 3:0 (89.) - nach Vorbereit des deutschen Debütanten Felix Nmecha. Damit kann Manchester City zumindest mit etwas Rückenwind in das Premier-League-Topspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den FC Liverpool gehen, der seinerseits alllerdings ein wahres Feuerwerk ablieferte. Auch gegen Piräus war der Mannschaft von Pep Guardiola aber anzumerken, dass die Leichtigkeit der früheren Tage derzeit fehlt.