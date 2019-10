Champions League kompakt: Klopp und Liverpool mit wildem Spiel gegen Salzburg - Suarez rettet Barcelona

FC Barcelona - Inter Mailand 2:1 (0:1) Dank Luis Suarez hat der FC Barcelona ein 0:1 gegen Inter Mailand noch in einen Sieg verwandelt und nach dem 0:0 zum Auftakt bei Borussia Dortmund den ersten Sieg der laufenden Champions-League-Saison eingefahren. Die Katalanen mit dem nach Adduktorenproblemen wieder genesenen Lionel Messi in der Startelf bezwangen die Italiener im heimischen Camp Nou 2:1 (0:1) und haben nun wie der BVB vier Zähler auf dem Konto. Inter, das den Ball durch Lautaro Martinez bereits nach zwei Minuten an Marc-André ter Stegen vorbei im Barca-Tor versenkte, machte es dem Mit-Favoriten auf den Titel lange schwer - doch Suarez konterte per Doppelpack (58. und 84.).

FC Liverpool - RB Salzburg 4:3 (3:1) Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich in einem wilden Spiel gegen RB Salzburg für die Auftaktniederlage beim SSC Neapel rehabilitiert. Der Tabellenführer der Premier League bezwang Österreichs Meister mit 4:3 (3:1) und machte zumindest einen ersten kleinen Schritt in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung. Allerdings brachten sich die Reds nach einer eigentlich souveränen 3:0-Führung durch Treffer von Sadio Mané (9.), Andrew Robertson (25.) und Mo Salah (36.) noch einmal selbst in Bedrängnis. So kam Salzburg dank der Tore von Ex-HSV-Profi Hee-Chan Hwang (39.), Takumi Minamino (56.) und Jungstar Erling Haaland (60.) zum 3:3. Immerhin bewies Liverpool Moral und schlug durch Salah zurück (69.).

FC Valencia - Ajax Amsterdam 0:3 (0:2) Vorjahreshalbfinalist Ajax Amsterdam scheint sich auch für die diesjährige Champions-League-Saison Großes vorgenommen zu haben. Die Niederländer kamen beim FC Valencia zu einem 3:0 (2:0) und führen die Tabelle der Gruppe H nach ihrem Auftaktsieg gegen den OSC Lille mit der maximalen Punktausbeute von sechs Zählern souverän an. Für den Dreier in Spanien sorgten Hakim Ziyech (8.), Quincy Promes (34.) und Donny van de Beek (67.).

OSC Lille - FC Chelsea 1:2 (1:1) Europa-League-Sieger FC Chelsea hat in der Champions-League-Saison seinen ersten Sieg eingefahren. Die Engländer, die zum Auftakt ein 0:1 beim FC Valencia kassierten, kamen beim OSC Lille zu einem 1:2 (1:1). Shootingstar Tommy Abraham hatte die Londoner in Führung gebracht (22.), doch der Ex-Wolfsburger Victor Osimhen glich aus (33.). Willian sorgte dann per herrlicher Direktabnahme für den Chelsea-Sieg (77.).

Das sind die größten Wunder der Champions League Die Champions League: Ein moderner Mythos, der immer wieder dramatische Geschichten schreibt. Der SPORTBUZZER hat die größten Wunder der CL-Historie in einer Bildergalerie zusammengefasst. ©

Anzeige

Zenit St. Petersburg - Benfica Lissabon 3:1 (1:0) Zenit St. Petersburg hat seinen ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison gefeiert. Die Russen kamen nach dem 1:1 zum Auftakt bei Olympique Lyon zu einem 3:1 (1:0) gegen Benfica Lissabon, das am ersten Spieltag bereits gegen RB Leipzig verloren hatte. Das 1:0 für Zenit erzielte Artom Dzyuba (21.), Benfica-Profi Ruben Dias erhöhte per Eigentor unfreiwillig zum 2:0 für St. Petersburg (70.). Den dritten Treffer für die Russen steuerte Sardar Azmoun bei (78.). Raul de Tomas gelang zumindest der Ehrentreffer für die Portugiesen (85.)

KRC Genk - SSC Neapel 0:0 Der SSC Neapel mit dem früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League verpasst. Der Tabellenvierte der Serie A kam beim Außenseiter KRC Genk in Belgien nicht über ein 0:0 hinaus. Napoli hatte Pech, als José Callejon nur den Pfosten traf und der polnische Nationalspieler Arkadiusz Milik den Abpraller (15.) sowie in der 24. Minute einen Kopfball nur an die Latte setzte. Die Italiener hatten zum Auftakt der Königsklasse etwas überraschend mit 2:0 gegen Titelverteidiger FC Liverpool gewonnen. Genk hatte deutlich mit 2:6 bei Red Bull Salzburg verloren.

Wie weit kommen die deutschen Teams in der Champions League? Hier abstimmen!

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.