Champions League kompakt: Liverpool für Leipzig zu stark - Messi und Barca scheitern an PSG

FC Liverpool - RB Leipzig 2:0 (Hinspiel: 2:0, Gesamtergebnis: 4:0)

Die Aufholjagd blieb aus: RB Leipzig kam im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool im Ausweich-Spielort Budapest nicht über ein 0:2 (0:0) hinaus und ist damit nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel ausgeschieden. Für den englischen Meister um seinen deutschen Trainer Jürgen Klopp bietet der Einzug in die Runde der letzten Acht in der Königsklasse hingegen Gelegenheit zum Durchatmen. In der Premier League muss Liverpool um die erneute Qualifikation für die Champions League bangen, kassierte zuletzt eine 0:1-Heimniederlage gegen den abstiegsgefährdeten FC Fulham .

Paris St.-Germain - FC Barcelona 1:1 (Hinspiel: 4:1, Gesamtergebnis: 5:2)

Barcelona, mit Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Tor, kämpfte nach dem verkorksten Hinspiel aufopferungsvoll - musste nach offensivstarkem Beginn allerdings in der 30. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Nach Videobeweis wurde offensichtlich, dass Clement Lenglet im eigenen Strafraum Mauro Icardi mit dem Fuß an der Achillesferse traf und ihn somit regelwidrig zu Fall brachte. Mit der ersten wirklichen Offensiv-Aktion verwandelte Mbappé den Strafstoß. Doch Barca konterte durch Messi per sehenswertem Distanzschuss (37.) und erzielte so den Ausgleich. Der spanische Vizemeister blieb danach weiter am Drücker - verpasste es aber, in Führung zu gehen. Die größte Chance vor der Pause vergab Messi per Elfmeter. Er scheiterte an PSG-Keeper Keylor Navas.