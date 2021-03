Champions League kompakt: ManCity zeigt Gladbach erneut die Grenzen auf, Gosens-Klub scheitert an Real

Manchester City - Borussia Mönchengladbach 2:0 (Hinspiel: 2:0, Gesamtergebnis: 4:0)

Mit einer weiteren klaren Niederlage gegen Manchester City ist Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale ausgeschieden. Nachdem es im Hinspiel bereits eine 0:2-Pleite gegeben hatte , verlor der Krisen-Klub auch die zweite Partie im Puskas-Stadion im ungarischen Budapest nach Toren von Kevin De Bruyne (12.) und Ilkay Gündogan (18.) sang- und klanglos mit 0:2 (0:2) und kassierte damit wettbewerbsübergreifend bereits die siebte Niederlage in Folge. Die Luft für den umstrittenen Trainer Marco Rose bleibt damit dünn - während Pep Guardiola mit den Citizens weiter auf seinen ersten Titelgewinn in der Königsklasse seit zehn Jahren träumen darf.

Während Borussias Angriffsbemühungen verpufften, zog ManCity sein gewohntes Kurzpassspiel auf - und hebelte das ohnehin verunsicherte Rose-Team auch mit individueller Klasse aus: De Bruyne stellte per Fernschuss sehenswert auf 1:0 (12.), nach Traumpass von Foden machte Gündogan (18.) eigentlich schon alles klar, denn Gladbach brauchte nun vier Tore. Der zuletzt überragende Deutsche verpasste gegen Sommer das mögliche dritte City-Tor (26.) - genau wie De Bruyne per Freistoß (35.). Im zweiten Durchgang gab es nur wenig Berichtenswertes: City verwaltete den Vorsprung gemütlich und ohne viel Mühe, während Gladbach kaum Druck entfachen konnte. Die beste Möglichkeit zum Ehrentreffer hatte der eingewechselte Hannes Wolf, der allerdings drüber schoss (77.).

Real Madrid - Atalanta Bergamo 3:1 (Hinspiel: 1:0, Gesamtergebnis: 4:1)

Atalanta, Tabellen-Vierter der Serie A, muss nach der verdienten Niederlage nun früher als in der vergangenen Saison - der Debüt-Saison des Klubs in der Königklasse - die Segel streichen. 2020 setzte sich der italienische Top-Klub noch in der Runde in der besten 16 Teams mit 8:4 nach beiden Spielen gegen den FC Valencia durch und erreichte sensationell das Viertelfinale, wo dann gegen den späteren Finalisten Paris St.-Germain Endstation war.