Champions League kompakt: ManCity nach Hammer-Spiel gegen Tottenham raus - Klopp souverän

Der FC Liverpool darf nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr gegen Real Madrid weiter von Wiedergutmachung in der Champions League hoffen. Im Viertelfinalrückspiel fahren die „Reds“ am Mittwochabend einen lockeren 4:1-Sieg beim FC Porto ein. Das Hinspiel hatte Liverpool mit 2:0 gewonnen – Jürgen Klopps Team steht in der Runde der besten Vier. Dort wartet jetzt der FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi. Die Katalanen hatten bereits am Dienstag Manchester United aus dem Wettbewerb gekegelt.

Die große Show spielt sich jedoch beim zweiten Spiel des Abends zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur ab. Am Ende ziehen die „Spurs“ ins Halbfinale ein, trotz einer 3:4-Niederlage beim Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola. Die Auswärtstorregel nach dem 1:0-Heimsieg Tottenhams aus dem Hinspiel macht es möglich. Auch im dritten Anlauf wird es also nichts mit dem ersehnten Titel in der Königsklasse für Guardiola und die schwerreichen „Citizens“, bei denen der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan durchspielt und DFB-Kollege Leroy Sané eingewechselt wird.