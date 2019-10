Champions League kompakt: Liverpool und Klopp schießen Genk ab - Barcelona springt in BVB-Gruppe auf Platz eins

FC Salzburg - SSC Neapel 2:3 (1:1)

Der SSC Neapel führt nach einem schwer erkämpften 3:2 (1:1)-Auswärtssieg beim FC Salzburg weiter die Gruppe E an. Salzburg hat bei drei Punkten noch Möglichkeiten, Neapel und Liverpool (beide sechs) abzufangen. Angreifer Erling Haaland brachte die Hausherren vermeintlich in Führung, doch nach einer Kontrolle durch den Videoassistenten wurde der Treffer zurückgenommen (9.). Kurz darauf schoss der Niederländer Dries Mertens Neapel in Front (17.). Salzburg hatte Pech, dass Torwart Cican Stankovic sich bei einer Rettungstat gegen einen Konter von Mertens den Fuß vertrat und nicht weitermachen konnte. Für ihn kam Ersatzmann Carlos Miguel Coronel (33.). Kurz vor der Pause netzte Haaland doch noch ein - per Foulelfmeter zum 1:1 nach einer Attacke von Kevin Malcuit an Hee-Chan Hwang (40.).