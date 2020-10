Champions League kompakt: Donezk schlägt Real Madrid sensationell, Salzburg nur mit Remis

Real Madrid - Shakhtar Donezk 2:3 (0:3)

Peinliche Vorstellung von Real Madrid: Die Mannschaft um Trainer Zinedine Zidane und den deutschen Nationalspieler Toni Kroos hat sich im ersten Spiel der neuen Champions-League-Saison blamiert und mit 2:3 gegen den ukrainischen Meister Shakhtar Donezk verloren. Der Grund dafür: Eine desolate erste Halbzeit, an deren Ende der spanische Champion, der auf Stars wie Kroos und Karim Benzema in der Startelf verzichtet hatte, mit 0:3 in die Kabine ging. Für die defensivstarken Ukrainer erzielten Tetê (29. Minute) und Manor Solomon (42.) sowie Real-Verteidiger Raphaël Varane (33.) per Eigentor die Treffer zur Pause im Estadio Alfredo Di Stefano. Besonders der dritte Treffer war fein herausgespielt: Tetè legte mit der Hacke für Solomon auf, der mit überlegtem Schuss verwandelte.

Nach der Halbzeit bäumte sich Real durch Tore von Luca Modric (54.) und des eingewechselten Vinicius Junior (59.) zwar noch einmal auf, konnte aber die Pleite im Spiel der Gruppengegner von Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand nicht mehr verhindern. Kroos wurde in der 70. Minute gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft aus Donezk (14 Spieler fielen aus) eingewechselt, blieb aber ohne größere Aktionen - genau wie der Ex-Frankfurter Luka Jovic, der zur Halbzeit in der Kabine blieb. In der Nachspielzeit wurde der vermeintliche Ausgleichstreffer des Real-Profis Fede Valverde vom Schiedsrichter-Team um Haupt-Referee Srdjan Jovanovic nach Videobeweis annulliert, da Vinicius Junior im passiven Abseits stand.