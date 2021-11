Champions League kompakt: Real siegt dank Benzema-Doppelpack, Milan droht Aus trotz Punkt-Premiere

AC Mailand - FC Porto X:X (0:1)

Ob die Champions League in der K.o.-Runde im kommenden Jahr mit Superstar Zlatan Ibrahimovic und die AC Mailand weitergeht, ist eher unwahrscheinlich. Die Italiener holten am Mittwochabend gegen den FC Porto beim 1:1 zwar den ersten Punkt der Gruppenphase, das dürfte aber zu wenig sein. Schon nach sechs Minuten gingen die Portugiesen im San-Siro-Stadion in Führung. Nach einem Ballverlust kurz vor dem eigenen Strafraum landete der Ball bei Luis Diaz, der ihn überlegt in die rechte Ecke schob. In der Folge hatte der Ex-Hertha-Spieler Marko Grujic zwei dicke Chancen, die Mailand-Keeper Ciprian Tatarusanu aber stark vereitelte (17./25.). Ibrahimovic, der die erste Halbzeit von der Bank verfolgte, sah nur eine Chance für seine Mannschaft durch Olivier Giroud, dessen Schuss von Keeper Diogo Costa über die Latte gelenkt wurde (33.).

Anzeige

In der zweiten Halbzeit hätte Porto den Sack fast schon zugemacht, doch ein Kopfball von Evanilson krachte nur gegen die Latte (55.). Dann kamen die Italiener zurück ins Spiel - durch ein Eigentor. Chancel Mbemba hielt den Fuß in einen Schuss und lenkte den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Tor (61.). In der Schlussphase wurde Ibrahimovic unter dem Applaus der Zuschauer eingewechselt. Sein Treffer kurz vor Schluss zählte aber wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung des Passgebers nicht. Porto hat nach dem Unentschieden jetzt fünf Zähler auf dem Konto.