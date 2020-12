Champions League kompakt: Skandal in Paris überschattet Spieltag - Ronaldo besiegt Messi

FC Chelsea - FK Krasnodar 1:1 (1:1)

Der FC Chelsea hat die Gruppenphase der Champions League ohne Niederlage abgeschlossen. Mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf kamen die Londoner, die bereits als Sieger der Staffel E feststanden, am letzten Spieltag zu einem 1:1 (1:1) gegen den FK Krasnodar. Die Russen, die im kommenden Jahr an der Europa League teilnehmen, gingen am Dienstagabend durch Remy Cabella in Führung (24.). Jorginho glich per Foulelfmeter aus (28.). Timo Werner kam nach 74 Minuten in die Partie und ersetzte Havertz.