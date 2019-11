Champions League kompakt: St. Petersburg setzt Leipzig unter Druck - Valencia erkämpft sich Remis

FC Valencia - FC Chelsea 2:2 (1:1)

Punkteteilung im Topspiel: Mit einem 2:2 (1:1) im direkten Vergleich haben es sowohl der FC Valencia und FC Chelsea verpasst. in der Gruppe H davon zu ziehen. Das Remis im Estadio Mestalla ist für die Hausherren aus Valencia jedoch mehr Wert. Der spanische Klub ging durch Carlos Soler (40.) zunächst in Führung, gab das Spiel jedoch schnell wieder aus der Hand: Mateo Kovacic (41.) und Ex-BVB-Spieler Christian Pulisic (50.) drehten das Spiel zugunsten des Premier-League-Klubs. Chelsea-Torwart Kepa (65.) hielt zwischenzeitlich sogar einen Elfmeter von Mittelfeld-Spieler Daniel Perejo. Daniel Wass (82.) schaffte jedoch noch den Ausgleich in der Schlussphase, in der Valencia deutlich überlegen war.