Champions League kompakt: Top-Joker Elanga rettet ManUnited Remis - Ajax verpasst Sieg nach Haller-"Doppelpack"

Atlético Madrid - Manchester United 1:1 (1:0)

Der späte Ausgleichstreffer von Anthony Elanga hat Manchester United und Ralf Rangnick im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atlético Madrid vor einer Niederlage bewahrt. Das Team des deutschen Interimstrainers erreichte trotz größtenteils schwacher Leistung im Wanda Metropolitano in Madrid ein 1:1 (0:1)-Remis und kann entspannt auf das Rückspiel in knapp drei Wochen im Old Trafford blicken. Anzeige

Joao Felix sorgte per artistischem Flugkopfball an den linken Innenpfosten für den Führungstreffer (7. Minute). Großen Anteil am Treffer hatte auch Renan Lodi, der mit einer perfekten Halbfeldflanke das Tor erst möglich gemacht hatte. Von United kam in den ersten 45 Minuten deutlich zu wenig: Ein abgefälschter Weitschuss von Bruno Fernandes (15.) war das offensive Highlight der "Red Devils", die vor dem Seitenwechsel fast noch den zweiten Gegentreffer kassiert hätten. Nach abgefälschter Lodi-Flanke köpfte Sime Vrsaljko ins Gesicht von United-Verteidiger Victor Lindelöf (45.). Von dort prallte der Ball an die Unterkante der Latte. Glück für die Rangnick-Elf.

Auch in Halbzeit zwei tat sich ManUnited um den zuletzt immer wieder kritisierten Superstar Cristiano Ronaldo schwer. Mit den meist fehlerhaft vorgetragenen Angriffen der Engländer hatte Atlético nur wenig Mühe - bis zur 80. Minute. Joker Elanga, der erst fünf Minuten zuvor eingewechselt wurde, rettete Rangnick mit seinem Treffer nach Steilpass von Fernandes ein schmeichelhaftes Remis, das es fast doch nicht gegeben hätte. Antoine Griezmann, der den Beginn des Spiels auf der Bank erlebte, hatte in der 87. Minute das 2:1 für den spanischen Meister auf dem Fuß, traf mit seinem Linksschuss aber nur die Latte.



Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)

Er trifft und trifft und trifft - notfalls auch ins eigene Netz: Ex-Frankfurt-Stürmer Sébastien Haller bleibt das Phänomen dieser Champions-League-Saison. Doch trotz des elften Königsklassen-Treffers des ehemaligen SGE-"Büffels" und trotz einer Halbzeitführung hat es Ajax Amsterdam bei Benfica Lissabon verpasst, sich für Rückspiel am 15. März eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Die Niederländer, die in der Vorrunde unter anderem Borussia Dortmund ausschalteten, trennten sich vom Ex-Bayern-Gegner Benfica Lissabon mit 2:2 (2:1). Ajax hatte zuvor sechs Siegen in sechs Gruppenspielen gefeiert.