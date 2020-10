Champions League kompakt: Werner trifft bei Chelsea-Sieg, PSG gewinnt dank Kean

FK Krasnodar - FC Chelsea 0:4 (0:1)

Der FC Chelsea um die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger, die alle in der Startelf von Trainer Frank Lampard standen, hat sein erstes Champions-League-Spiel in dieser Saison gewonnen. Die Blues bezwangen den russischen Klub FK Krasnodar dank Treffer von Ex-Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi (37. Minute), Ex-Leipzig-Spieler Werner (76., Foulelfmeter), Hakim Ziyech (79.) und Christian Pulisic (90.) mit 4:0 (1:0). In der ersten Halbzeit hatte Jorginho in der 17. Minute einen Elfmeter an den Pfosten geschossen.

Die Lampard-Elf kontrollierte das Spiel im Süden Russlands größtenteils und hatte über weite strecken mehr als doppelt so viel Ballbesitz wie Krasnodar, die allerdings gut verteidigten - bis zur Schlussviertelstunde. Nach dem 0:0 gegen den FC Sevilla am ersten Spieltag klettert Chelsea durch den Sieg vorerst auf Platz eins in Gruppe E.