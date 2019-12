Kompakt: Champions-League-Debütant Atalanta Bergamo im Achtelfinale - Gabriel Jesus mit Gala für Manchester City

Atalanta Bergamo hat in seiner Debüt-Saison in der Champions League das Achtelfinale erreicht. Die Italiener sicherten sich durch ein 3:0 (0:0) beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk den zweiten Platz in der Gruppe C und somit das Ticket für die Runde der letzten 16 Mannschaften. Bei der Auslosung am kommenden Montag ist Bergamo somit auch ein potenzieller Gegner des FC Bayern oder von RB Leipzig.