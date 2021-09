Das Warten von Europas Fußball-Fans hat ein Ende: Am Dienstagabend startet die Champions League in die neue Spielzeit. Die 32 Teams kämpfen zunächst um einen Platz in der K.o.-Runde, später dann um einen Platz im Finale in St. Petersburg. Zum Auftakt gibt es direkt ein Spektakel zu begutachten: Nach seinem Traum-Comeback bei Manchester United mit zwei Toren in der Liga kehrt Cristiano Ronaldo mit den Red Devils auf die große Fußballbühne zurück. Am Dienstag geht es für die Red Devils in Bern gegen die Young Boys (18.45 Uhr, DAZN). Anzeige

Im zweiten Spiel am frühen Abend trifft der FC Sevilla in der Gruppe des VfL Wolfsburg auf den FC Salzburg (18.45 Uhr, DAZN). Die Andalusier wollen wie bereits in der vergangenen Saison erneut mindestens das Achtelfinale erreichen. Salzburg mit dem deutschen Trainer Matthias Jaissle will erstmals in der Klub-Geschichte über die Gruppenphase hinaus kommen.