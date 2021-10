Champions-League-Konferenz im Liveticker: Brügge gegen ManCity und Sporting gegen Besiktas

Manchester Citys Bilnaz in dieser Champions-League-Spielzeit fällt bisher eher mäßig aus: Zwar konnte der Vorjahresfinalist das Auftaktspiel gegen den deutschen Vizemeister RB Leipzig gewinnen. Im Prestigeduell gegen Paris Saint-Germain musste sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola allerdings geschlagen geben. Im dritten Gruppenspiel am frühen Dienstagabend (18.45 Uhr, DAZN) will man mit einem Sieg gegen Club Brügge zumindest zurück in die Verlosung um den Sieg in Gruppe A. Aber Vorsicht: Brügge luchste dem Pariser Star-Ensemble im ersten Spiel ein 1:1 ab, gegen RB Leipzig gewannen die Belgier sogar.

Anzeige