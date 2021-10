Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Ajax gegen den BVB und PSG gegen RB Leipzig

Borussia Dortmund will seine gute Ausgangsposition in der Champions League weiter ausbauen. Mit einem Sieg am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) beim punktgleichen Tabellenführer Ajax Amsterdam könnte der Bundesligist bereits im dritten Gruppenspiel einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. Allerdings muss Trainer Marco Rose erneut auf Stammkräfte wie Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud und Giovanni Reyna verzichten. Der Coach erwartet ein Duell auf Augenhöhe: "Ajax ist eine geölte Maschine. Das wird eine sehr große Herausforderung."

Der kriselnde Vize-Meister RB Leipzig will parallel beim Star-Ensemble von Paris Saint-Germain für eine Überraschung sorgen. Das Team von Trainer Jesse Marsch strebt am Dienstag (21 Uhr, DAZN) die ersten Punkte in der laufenden Saison der Champions League an. "Jedes Spiel in der Champions League ist ein Spitzenspiel und eine Riesenaufgabe. Aber mit totaler Leidenschaft und Selbstvertrauen haben wir die große Chance, ein großes Spiel abzuliefern", sagte Marsch. Verzichten muss der Coach dabei auf die verletzten Dani Olmo, Marcel Halstenberg und Brian Brobbey.