Champions-League-Konferenz im Liveticker: Real Madrid in Donezk, Moskau gegen Salzburg

Real Madrid steht am Dienstag bei Schachtar Donezk ordentlich unter Druck (18.55 Uhr). In der Gruppe B benötigen die Königlichen am besten einen Dreier, um das Weiterkommen nicht in Gefahr zu bringen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf das ukrainische Team drei Punkte. Real-Trainer Zinedine Zidane sprach vor der Partie von zwei Finals, die jetzt in der Königsklasse noch vor seiner Mannschaft stehen. Mit Blick auf das Match in Kiew sagt der französische Coach: "Es wird das wichtigste Spiel unserer bisherigen Champions-League-Gruppe, weil wir mit einem Sieg in die nächste Runde einziehen können. Nur an das müssen wir denken."

