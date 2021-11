Der VfL Wolfsburg kämpft am Dienstagabend (18.45 Uhr, DAZN) um das Weiterkommen in der Champions League. Nach der 1:3-Hinspiel-Niederlage vor zwei Wochen geht der Bundesligist in der Gruppe G bereits mit einem Rückstand von fünf Punkten in die zweite Partie gegen den Tabellenführer RB Salzburg aus Österreich. Hoffnung macht den Wolfsburgern jedoch der Trainerwechsel von Mark van Bommel zu Florian Kohfeldt. Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg gewannen die Niedersachsen beim Einstand des langjährigen Werder-Coaches am Samstag wieder mit 2:0 bei Bayer Leverkusen.

Für den FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel läuft es aktuell ausgezeichnet. Die Blues konnten sich am Wochenende in der Premier League an der Tabellenspitze absetzen. Am Dienstag will der Titelverteidiger in der Königsklasse den Angriff auf den Gruppensieg starten. Auswärts in Malmö könnten Kai Havertz und Co. zumindest vorübergehend gleichauf mit Juventus Turin auf Platz eins der Gruppe E ziehen.