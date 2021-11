Bevor mit RB Leipzig und Borussia Dortmund am späten Mittwochabend zwei deutsche Teams in der Champions League im Einsatz sind, stehen bereits zwei Partien zur frühen Anstoßzeit (18.55 Uhr, DAZN) auf dem Programm: In der Dortmunder Gruppe C stehen sich Schlusslicht Besiktas Istanbul und Spitzenreiter Ajax Amsterdam gegenüber. Für die noch ohne Punktverlust gebliebene Mannschaft aus der niederländischen Eredivisie reicht am Bosporus bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg. Besiktas könnte sich indes nur noch mit einem Sieg Hoffnungen auf das Überwintern im europäischen Wettbewerb machen.