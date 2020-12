Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Gladbach und FC Liverpool

Borussia Mönchengladbach hat im Klassiker gegen Inter Mailand am Dienstag die Chance auf den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Der FC Bayern steht bereits vor dem Spiel bei Atlético Madrid in der nächsten Runde. Verfolgt die Partien ab 21 Uhr in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.