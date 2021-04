Champions-League-Konferenz im Liveticker mit PSG gegen Bayern und Chelsea gegen Porto

Der FC Bayern steht gehörig unter Druck: Nach dem 2:3 (1:2) im Viertelfinal-Hinspiel in der vergangenen Woche gegen Paris Saint-Germain muss die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Rückspiel in Paris am Dienstag (21 Uhr, Sky) mindestens zwei Treffer schießen, um die Mission Titelverteidigung nicht schon im Viertelfinale zu beenden. Vor allem an der Chancenverwertung müssen die Münchener im Vergleich zum Hinspiel arbeiten. "Es wird eine toughe Aufgabe, aber für solche Spiele spielt man Fußball", sagte Flick. "Wir wollen eine kleine Überraschung in Paris schaffen."

Anzeige