Der FC Bayern spielt nur noch um die perfekte Bilanz, für den VfL Wolfsburg geht es um alles: Die beiden Bundesliga-Klubs sind am Mittwochabend in der Champions League gefordert. Liga-Spitzenreiter Bayern kann mit einem Sieg gegen den FC Barcelona (21 Uhr, DAZN) ohne Punktverlust ins Achtelfinale einziehen. Das gelang bisher sieben anderen Teams. Allerdings kommt der FC Barcelona hochmotiviert in die Allianz Arena: Bei einer Niederlage und einem Sieg von Benfica Lissabon im Parallelspiel gegen Dynamo Kiev könnte das Team von Trainer Xavi noch auf Europa-League-Platz drei verdrängt werden.

Für den VfL Wolfsburg steht hingegen ein Alles-oder-Nichts-Spiel an: Nur mit einem Sieg gegen OSC Lille erreichen die Niedersachen die K.o.-Runde und überwintern im europäischen Wettbewerb. Bei einer Niederlage wäre das Abenteuer Europa beendet. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt muss am Mittwoch dringend die Trendwende schaffen: Seit vier Pflichtspielen wartet der VfL auf einen Sieg. Im Parallelspiel ist auch für Salzburg und Sevilla noch alles drin. Im Old Trafford gibt Ralf Rangnick indes sein Europa-Debüt mit Manchester United gegen die Young Boys Bern. Die "Red Devils" stehen aber schon als Gruppensieger fest. Atalanta Bergamo und der FC Villarreal duellieren sich um Rang zwei.