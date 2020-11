Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Chelsea

Mit einem Sieg in Brügge könnte Borussia Dortmund in der Champions League einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Für RB Leipzig geht es im Duell mit Paris Saint-Germain vorerst um Platz zwei. Ab 21 Uhr stehen vier weitere Partien am Mittwochabend an. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.