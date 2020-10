Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem FC Chelsea

Borussia Dortmund ist gleich zum Start in die diesjährige Champions League am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mächtig gefordert. Schließlich gilt Lazio Rom als stärkster Gegner in der Gruppe F, zu der auch der FC Brügge und Zenit St. Petersburg gehören. Vor 1000 zugelassenen Zuschauern im Stadio Olimpico will der Tabellendritte der Bundesliga dennoch einen ersten Schritt Richtung K.o.-Runde tun.

RB Leipzig geht als Favorit in sein erstes Gruppenspiel der neuen Champions-League-Saison. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann empfängt den türkischen Meister Istanbul Basaksehir. Aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Coronavirus-Infektionen dürfen auf Empfehlung des Leipziger Gesundheitsamts nur 999 Zuschauer in das Stadion. "Wir haben eine richtig gute Chance, in der Gruppe weiterzukommen, wenn wir unser Maximum erreichen. Das ist der Schlüssel", sagte Torwart Peter Gulacsi.