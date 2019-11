Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, RB Leipzig und FC Liverpool

Nach zuletzt schwachen Auftritten in der Bundesliga muss Vizemeister Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) ausgerechnet beim spanischen Meister und aktuellem Gruppenersten FC Barcelona antreten. Eine Niederlage könnte nicht nur die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug schmälern, sondern auch den in der Kritik stehenden Trainer Lucien Favre weitere unruhige Tage bescheren. Weitaus komfortabler ist die Ausgangsposition von RB Leipzig vor dem Königsklassen-Spiel gegen Benfica Lissabon (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Schon ein Punkt reicht den Sachsen zum Weiterkommen.