Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, FC Liverpool und FC Chelsea

Verlieren verboten! Borussia Dortmund ist im zweiten Champions-League-Duell mit Inter Mailand am heutigen Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mächtig gefordert. Die jüngsten Siege im Pokal über Mönchengladbach (2:1) und in der Bundesliga über Wolfsburg (3:0) machen Mut. "Dieses Spiel kann richtungsweisend sein", sagte Nationalspieler Julian Brandt vor dem zweiten Duell mit Inter: "Wir haben in der Champions League noch viel vor."

In der Gruppe E will RB Salzburg wieder für etwas mehr Spannung sorgen und beim SSC Neapel überraschen. Der FC Liverpool plant gegen den KRC Genk fest drei Punkte ein. In der Gruppe H will sich der FC Chelsea mit einem Sieg gegen Ajax Amsterdam auf Platz eins vorschieben. Der FC Valencia könnte mit einem Dreier gegen den OSC Lille vorerst Platz zwei übernehmen. Olympique Lyon und Benfica Lissabon liefern sich in Gruppe G ein Verfolgerduell um das Weiterkommen.