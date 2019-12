Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, RB Leipzig und dem FC Chelsea

Im Gegensatz zu den Dortmundern führt RB Leipzig seine Gruppe in der Königsklasse an und ist schon sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) muss RB bei Olympique Lyon ran. Um als Gruppensieger in die K.o.-Runde einzuziehen, reicht Leipzig ein Remis. Als Gruppenerster könnte RB den stärkeren Gegnern im Achtelfinale aus dem Weg gehen. Lyon-Kapitän Memphis Depay heizte die Atmosphäre vor dem Spiel noch einmal an. "Wir müssen aggressiv sein. Wir müssen zeigen, dass wir in der Champions League bleiben wollen und einen Platz in der K.o.-Runde verdienen", sagte der Stürmer.