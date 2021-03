Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem BVB gegen Sevilla und Juve gegen Porto

Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit 2017. Nach dem 3:2 beim FC Sevilla geht der Bundesligist mit guten Chancen in das Rückspiel am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) daheim gegen die Spanier. Sevilla ist aktuell in einer schwachen Verfassung und verlor erstmals in der Ära von Coach Julen Lopetegui seit Sommer 2019 drei Pflichtspiele in Serie - zuletzt mit 1:2 beim bisherigen Vorletzten Elche. Der BVB geht trotz einer 2:4-Niederlage beim FC Bayern optimistisch in dieses Duell.

Einen Rückstand aufholen muss im Vergleich zum Bundesliga-Klub aus dem Westen der italienische Rekordmeister Juventus Turin. Juve hatte das Hinspiel beim FC Porto mit 1:2 verloren, muss daher das Rückspiel für sich entscheiden. In den heimischen Ligen läuft es für beide Teams nicht. Turin und auch Porto verzeichnen inzwischen einen Zehn-Punkte-Rückstand auf die jeweiligen Spitzenreiter. Das Weiterkommen in der Champions League wäre eine gute Abwechslung.