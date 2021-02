Champions-League-Konferenz im Liveticker: BVB in Sevilla gefordert, Juventus gastiert in Porto

Borussia Dortmund will das Achtelfinale in der Champions League zum Frustabbau nutzen. Nach zuletzt schwachen Leistungen in der Bundesliga soll das Team laut Trainer Edin Terzic im ersten Duell mit dem FC Sevilla am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) "sein wahres Gesicht" zeigen und vor dem Rückspiel am 9. März in Dortmund für eine gute Ausgangslage sorgen. Allerdings gilt der Tabellenvierte aus Spanien nach zuletzt neun Pflichtspielsiegen in Serie als Favorit.

Im zweiten Duell des Tages sind die Rollen klar verteilt. Juventus Turin ist trotz der aktuell eher durchwachsenen Saison beim FC Porto der klare Favorit. Ein besonderes Spiel ist das Aufeinandertreffen für den gebürtigen Portugiesen Cristiano Ronaldo. "Morgen wird Juventus ein sehr wichtiges Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft haben. Ich kann nur hoffen, dass dies der Beginn einer langen Reise ist, die wir bis zum Finale durchziehen wollen. Respekt vor dem Gegner, Siegeswillen, 100-prozentige Konzentration auf unsere Ziele. Los, Jungs!", twitterte der Superstar am Dienstag.