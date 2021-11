Nach den beiden Niederlagen mit insgesamt 1:7 Toren gegen Ajax Amsterdam steht Bundesligist Borussia Dortmund am vorletzten Gruppen-Spieltag der Champions League unter Druck. Das Spiel bei Sporting Lissabon am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) ist sogar ein echtes Endspiel. Mit einem Sieg beim portugiesischen Meister wäre der BVB wegen des gewonnenen Direktvergleichs sicher weiter, im Falle einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied aber auch schon sicher ausgeschieden. "Wir spielen auf Sieg. So wie immer", sagte Trainer Marco Rose. "Auf Unentschieden spielen, ist keine Option. Das haut nicht hin, funktioniert nicht. Also spielen wir auf Sieg."

Ohne Cheftrainer Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi muss RB Leipzig parallel für das europäische Überwintern auf jeden Fall beim FC Brügge gewinnen. Für den positiv auf das Coronavirus getesteten Coach steht Achim Beierlorzer am Mittwoch im Jan-Breydel-Stadion an der Seitenlinie, für Gulacsi steht Josip Martinez im Tor. Außerdem spielen Manchester City und Paris Saint-Germain um den Gruppensieg in der Leipziger Gruppe. Der FC Liverpool trifft auf den FC Porto, Atletico Madrid empfängt die AC Mailand und Sherrif Tiraspol spielt gegen Real Madrid.