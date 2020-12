Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem BVB bei Zenit und Lazio gegen Brügge

Für Borussia Dortmund steht der finale Kampf um den Gruppensieg in der Champions League an. Mit einem Sieg am Dienstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im letzten Vorrundenspiel bei Zenit St. Petersburg wäre der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Fußball-Bundesligist sicher am Ziel. Ansonsten darf der BVB nicht schlechter abschneiden als der nur einen Punkt entfernte Verfolger Lazio Rom im zeitgleichen Spiel gegen den FC Brügge.

