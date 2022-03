Ungeachtet der harten Sanktionen durch die britische Regierung hat Titelverteidiger FC Chelsea den Viertelfinal-Einzug in der Champions League fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) dank des 2:0-Hinspielsieges im Spiel beim französischen Meister OSC Lille Favorit auf das Weiterkommen. Die Londoner dürfen wegen der Sanktionen gegen Klub-Besitzer Roman Abramowitsch keine Spielertransfers tätigen, keine Tickets verkaufen und mussten sämtliche Fanshops schließen. Die britische Regierung hatte die strengen Maßnahmen gegen den Eigentümer wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Anzeige

Im zweiten Spiel des Abends stehen sich der italienische Rekordmeister Juventus Turin und der spanische Klub FC Villarreal gegenüber. Im Hinspiel hatten sich die beiden Vereine 1:1 getrennt. Die alte Dame will erstmals seit 2019 wieder in die Runde der letzten acht einziehen. Die Generalprobe gewann das Team von Trainer Massimiliano Allegri am Samstag mit 3:1 bei Sampdoria Genua. Villarreal gewann in der La Liga knapp (1:1) gegen Celta Vigo.