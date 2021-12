Um das Weiterkommen zittern müssen beide nicht mehr, doch in Champions-League-Gruppe H kommt es am frühen Mittwochabend (18.45 Uhr, DAZN) zum Fernduell um den Gruppensieg: Vor dem abschließenden Spieltag stehen Titelverteidiger FC Chelsea und Serie-A-Gigant Juventus Turin punktgleich. Wegen des Vorteils im direkten Vergleich grüßen die Londoner allerdings von Platz ein. Das Team von Trainer Thomas Tuchel will den Gruppensieg, der die vermeintlich einfacheren Achtelfinal-Gegner beschert, mit einem Sieg bei Zenit St. Petersburg perfekt machen. Anzeige

Juventus hingegen hofft, dass die "Blues" nach dem Rückschlag in der Premier League gegen West Ham United (2:3) auch in der Königsklasse stolpern. So könnte die "Alte Dame" doch noch an Chelsea vorbeiziehen und den Gruppensieg klar machen. Vorraussetzung dafür ist, dass das Team um die Europameister Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Federico Chiesa die eigene Aufgabe gegen Malmö FF löst. Im Hinspiel hatte Juventus 3:0 gewonnen.