Nach dem 2:1-Auftaktsieg in der Champions League vor zwei Wochen steht für Borussia Dortmund am Dienstagabend der Heim-Auftakt gegen Sporting Lissabon auf dem Programm (21 Uhr, Prime Video). Doch schon vorher startet der zweite Spieltag in Gruppe C: Nach dem furiosen 5:1 zum Start gegen Sporting will der Gruppenerste Ajax Amsterdam auch im Heimspiel gegen Besiktas (18.45 Uhr, DAZN) erfolgreich sein. Der türkische Spitzenklub steht hingegen unter Druck, könnte eine weitere Niederlage doch schon dazu führen, dass sich Ajax und der BVB an der Spitze absetzen.

Im Parallelspiel will Inter Mailand die Heimniederlage (0:1) aus dem ersten Spiel gegen Real Madrid vergessen machen. Am Dienstag tritt der italienische Meister von Trainer Filippo Inzaghi auswärts bei Schachtar Donezk an. Die Ukrainer verloren ihren Auftakt in die Spielzeit der Königsklasse ebenfalls. Völlig überraschend unterlag man auswärts bei Underdog Sheriff Tiraspol (0:2).