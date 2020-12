Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, FC Chelsea und Juventus Turin

Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Bereits mit einem Remis in der Partie am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den Tabellenzweiten Lazio Rom wäre der Spitzenreiter am fünften Vorrundenspieltag am Ziel. Gelingt dem Revierklub eine Revanche für die 1:3-Niederlage vor sechs Wochen in Rom, würde er als Gruppensieger weiterkommen.

