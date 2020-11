Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Juventus Turin 

Die Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig können am Dienstag (21 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Der BVB wäre mit einem Sieg gegen den FC Brügge bei dann fünf Punkten Vorsprung fast schon durch. Für Leipzig geht es im Spiel bei Paris Saint-Germain darum, den Drei-Punkte-Vorsprung auf das Team von Trainer Thomas Tuchel zu halten. Allerdings wird es diesmal wohl schwerer als beim 2:1 im Hinspiel, denn die PSG-Superstars Kylian Mbappé und Neymar sind wieder dabei.

Neben den beiden Partien mit deutscher Beteiligung stehen ab 21 Uhr vier weitere Spiele an. In der BVB-Gruppe trifft Lazio Rom auf Zenit St. Petersburg, in der Leipzig-Gruppe bekommt es Manchester United mit Istanbul Basaksehir zu tun. Zudem gehen der FC Barcelona und Juventus Turin in der Gruppe G als Favoriten in die anstehenden Begegnungen - Barca ist bei Dynamo Kiew gefordert, Juve empfängt Ferencvaros Budapest.