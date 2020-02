Champions-League-Konferenz im Liveticker mit Dortmund gegen Paris und Madrid gegen Liverpool

Jadon Sancho und Erling Haaland gegen Neymar und Kylian Mbappé. Das Achtelfinale in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain könnte zu einem Offensivspektakel werden. Zudem trifft Atlético Madrid auf den FC Liverpool. Verfolgt die Spiele am Dienstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.