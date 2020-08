Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern gegen Chelsea und Barcelona gegen Neapel

Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea steigt am Samstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) statt. Die Bayern haben nach einem 3:0 im Hinspiel vor der Corona-Pause beste Chancen auf das Ticket für das Finalturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon. Dort wäre im Viertelfinale der FC Barcelona oder der SSC Neapel der Gegner.

Barca kam im Hinspiel in Italien nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Nach einer Gelb-Roten Karte muss das spanische Top-Team auf Mittelfeld-Akteur Arturo Vidal verzichten. Nach Platz zwei der Liga streben die Katalanen einen Gewinn in der Königsklasse an. Helfen soll dabei natürlich Super-Star Lionel Messi. Der Argentinier erhielt zuletzt zum vierten Mal in Serie den "Trofeo Pichichi" für den Torschützen-König der Liga.