Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Gladbach und Manchester City

Borussia Mönchengladbach kämpft am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Real Madrid um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Der Mannschaft von Trainer Marco Rose, die einen Punkt mehr als Real hat, würde ein Remis in jedem Fall reichen. Der Lohn für einen Sieg beim derzeitigen Tabellen-Vierten der Primera Division wäre der sichere Gruppensieg, bei einer Niederlage drohen Platz drei und der Abstieg in die Europa League. Roses Team tritt stark ersatzgeschwächt beim Gruppenfinale im kleinen Estadio Alfredo di Stéfano an.

Der FC Bayern München will beim Comeback von Alphonso Davies seine Erfolgsbilanz in der Königsklasse weiter verbessern. Die Münchner stehen vor dem Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Lokomotive Moskau als Gruppensieger und Achtelfinalist schon fest. Neben den beiden Partien mit deutscher Beteiligung laufen am späten Abend noch vier weitere Spiele: RB Salzburg gegen Atlético Madrid, Inter Mailand gegen Schachtar Donezk, Manchester City gegen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus gegen den FC Porto.