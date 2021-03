Champions-League-Konferenz im Liveticker mit FC Bayern gegen Lazio Rom und Chelsea gegen Atletico

Der FC Bayern steht schon mit einem Bein im Viertelfinale. Nach dem 4:1 (3:0) aus dem Hinspiel will der Titelverteidiger in der Champions League aber auch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom am Mittwochabend (21 Uhr, Sky) nichts anbrennen lassen. "Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen. Wir haben eine gute Serie und die wollen wir fortführen", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Spiel. Anzeige

Das zweite Champions-League-Duell am Mittwochabend steigt in London. Dort trifft Thomas Tuchels FC Chelsea auf Atletico Madrid. Die Blues wollen ihren knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Und aus Tuchels Sicht stehen die Zeichen gut: Der 47-Jährige hat in fünf Vergleichen mit dem BVB, PSG und nun Chelsea noch nie gegen ein Team aus Spanien verloren. Allerdings warnte der Chelsea-Trainer: "Ich glaube, jeder Klub in Europa hat seine ganz eigene DNA und mit Diego Simeone ist Atletico eines der am schwersten zu schlagenden Teams in Europa geworden."