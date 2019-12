Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und Real Madrid

Vor den Champions-League-Partien am Mittwochabend könnte die Ausgangslage für die deutschen Klubs nicht unterschiedlicher sein. Während der FC Bayern München mit einem Sieg gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) einen Rekord aufstellen will, braucht Bayer Leverkusen zum Erreichen des Achtelfinales ein kleines Fußball-Wunder. Dazu muss Bayer das Heimspiel gegen Juventus Turin (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gewinnen und darauf hoffen, dass parallel die bereits ausgeschiedenen Russen von Lok Moskau bei Atlético Madrid punkten. "Rechnen bringt nix", sagte Leverkusen-Coach Peter Bosz.