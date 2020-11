Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, FC Liverpool und Real Madrid

Der FC Bayern München steht vor dem vorzeitigen Achtelfinal-Einzug in der Champions League. Der Titelverteidiger will am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den Einzug in die K.o.-Runde frühzeitig perfekt machen. "Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe ist", warnte Trainer Hansi Flick. Im Hinspiel gab es ein 6:2 für den deutschen Fußball-Rekordmeister, der das Ergebnis allerdings erst spät hochschraubte.

