Champions-League-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Real Madrid und FC Liverpool

Titelverteidiger FC Bayern München will in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen. Der Triple-Gewinner peilt den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe A an, die er mit sechs Punkten anführt. Bayern-Trainer Hansi Flick muss in der zuschauerlosen Salzburger Arena auf Niklas Süle verzichten. Der Nationalspieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.